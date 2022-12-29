Окупанти завдають ударів по Харківській області, у Харкові зупинено метро

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харківській області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, пресслужба КП "Харківський метрополітен" повідомила, що рух лініями харківського метрополітену призупинено.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи. Раніше в місті та області було оголошено повітряну тривогу.