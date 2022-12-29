Події

08:51 29.12.2022

На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

1 хв читати
На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 5 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені воєнними діями.

"Пожежа, викликана ворогом, зафіксована в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники виїжджали 4 рази на перевірку територій, одразу після ворожих обстрілів (двічі у Харкові та двічі на території Куп'янської громади). У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об'єктів, зокрема об'єкта критичної інфраструктури, а також 1 потерпілого. У Ковшарівці Куп'янської громади було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, а в самому Куп'янську – приватне домоволодіння.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 29.12.2022
Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

06:42 29.12.2022
Ворог обстріляв два села у передмісті Запоріжжя

Ворог обстріляв два села у передмісті Запоріжжя

11:12 28.12.2022
У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

У лісі на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалися дитина і дорослий, обох госпіталізовано

09:28 28.12.2022
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували в тяжкому стані

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували в тяжкому стані

09:22 28.12.2022
Харків під обстрілом - Терехов

Харків під обстрілом - Терехов

08:59 28.12.2022
Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

Окупанти за добу 73 рази атакували Херсон і Херсонську область, поранено троє людей

08:10 28.12.2022
Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

Росіяни з "градів" та важкої артилерії вісім разів обстріляли три громади Нікопольського району

07:22 28.12.2022
Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

Окупанти обстріляли три прикордонні ОТГ Сумської області

19:05 27.12.2022
У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

17:43 27.12.2022
Дорожники встановили 17 тимчасових переправ на Харківщині з початку осені

Дорожники встановили 17 тимчасових переправ на Харківщині з початку осені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія випустила по Україні понад 120 ракет - Подоляк

Кличко попередив про можливі перебої з електроенергією та водопостачанням у Києві

Низка обленерго повідомила про аварійні відключення через загрозу ракетних ударів

Над морем біля берега у Миколаївській області ППО збила три ракети

Російські окупанти за минулу добу втратили 790 одиниць особового складу, 5 РСЗВ, 10 бронемашин і гелікоптер

ОСТАННЄ

Росія випустила по Україні понад 120 ракет - Подоляк

У Львові пролунали два вибухи, працює ППО

Кличко попередив про можливі перебої з електроенергією та водопостачанням у Києві

У Києві на Осокорках уламки збитої ракети пошкодили приватний будинок та автомобіль – військова адміністрація

Окупанти завдають ударів по Харківській області, у Харкові зупинено метро

Низка обленерго повідомила про аварійні відключення через загрозу ракетних ударів

Над морем біля берега у Миколаївській області ППО збила три ракети

В Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії

Через високу ймовірність ракетного удару у Кривому Розі превентивно відключили електрику

ВИБУХИ В ОДЕСІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА