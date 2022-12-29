На Харківщині через ворожі обстріли сталися пожежі на об'єктах критичної інфраструктури

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 5 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, спричинені воєнними діями.

"Пожежа, викликана ворогом, зафіксована в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники виїжджали 4 рази на перевірку територій, одразу після ворожих обстрілів (двічі у Харкові та двічі на території Куп'янської громади). У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об'єктів, зокрема об'єкта критичної інфраструктури, а також 1 потерпілого. У Ковшарівці Куп'янської громади було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, а в самому Куп'янську – приватне домоволодіння.