Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

Велика Британія розгляне у четвер питання про запровадження обов'язкових тестів на COVID-19 для тих, хто прибуває з Китаю, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, чиновники міністерства транспорту, міністерства внутрішніх справ, а також міністерства охорони здоров'я та соціального захисту ухвалять рішення про те, чи варто Великій Британії запровадити антиковідні заходи щодо мандрівників із Китаю за прикладом США та інших країн.

Раніше США оголосили, що всі, хто приїжджає з КНР, повинні надати дані про негативний результат тесту на COVID-19. За словами федеральних чиновників охорони здоров'я, пасажирам, які летять у США з Китаю, необхідно буде пройти тест не більше ніж за два дні до вильоту.

Ця вимога буде застосовуватися як до пасажирів, що прямують безпосередньо в США з Китаю, так і до пасажирів, що прямують через аеропорти третіх країн, включно з Сеулом, Торонто та Ванкувером. Нові правила набувають чинності 5 січня.