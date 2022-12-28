Події

20:38 28.12.2022

Генсек ООН призначив нового координатора з Чорноморської зернової ініціативи

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Генсек ООН призначив нового координатора з Чорноморської зернової ініціативи

Генсек ООН Антоніу Гутерреш призначив Абдуллу Абдула Самада Дашті новим координатором Чорноморської зернової ініціативи, повідомляється на сайті організації в середу.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сьогодні оголосив про призначення Абдулли Абдула Самада Дашті з Кувейту координатором ООН із Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у заяві.

З серпня 2022 року цю посаду обіймав Амір Махмуд Абдулла із Судану. Гутерреш висловив йому подяку за роботу та відданість реалізації ініціативи.

Зернова угода була укладена у Стамбулі 22 липня. За участі ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного"), а також щодо зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

Теги: #зерно #оон #угода #координатор

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