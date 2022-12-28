Події

20:16 28.12.2022

Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

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Київ незабаром може повернутися до планових графіків відключення світла

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується, українська столиця зможе повернутися до відключень енергопостачання за плановими графіками вже незабаром, повідомив генеральний директор електропостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Відключення стають прогнозованішими завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, що найближчим часом зможемо повернутися до графіків", - написав Коваленко у фейсбуці у середу ввечері.

Він закликав мешканців міста користуватися електроенергією відповідально, "щоб з постачанням не було перекосів". "Особливо - не вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло", - зазначив Коваленко.

 

Теги: #київ #енергопостачання

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