Перший фінський термінал ЗПГ пришвартувався у порту на півдні країни

Перший фінський термінал із регазифікації зрідженого природного газу пришвартувався у південному порту Інкоо, повідомляється у середу на сайті фінської газотранспортної компанії Gasgrid Finland.

"Сьогодні плавучий термінал ЗПГ Exemplar успішно став на якір у гавані Інкоо", - йдеться у заяві на сайті Gasgrid Finland. Компанія зазначає, що термінал став найшвидшим та найефективнішим вирішенням проблеми залежності Фінляндії від російського газу.

Очікується, що термінал увійде в експлуатацію на початку 2023 року.

Gasgrid Finland та американська компанія Excelerate Energy у травні уклали угоду про оренду плавучого ЗПГ-терміналу на десять років. На початку серпня Gasgrid Finland оголосила про початок будівництва портових споруд для плавучого терміналу ЗПГ Exemplar у місті Інкоо.