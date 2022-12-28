Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Президент України Володимир Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від президента США Джозефа Байдена, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За словами парламентаря, вручення нагороди відбулося під час виступу Зеленського на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

"Зеленський віддав командиру батареї "Хаймарсів" відзнаку від Байдена. Пам'ятаєте, що Зеленський привіз президенту США нагороду, яка належала воїну з Бахмута. І Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США. Зеленський вручив її командиру прямо під час своєї промови у Раді", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 28 грудня представив у Верховній Раді щорічне послання про зовнішнє та внутрішнє становище України.