На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

На території Вишгородського району Київської області в середу, 28 грудня, відбуваються навчання для саперів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів району просять зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.