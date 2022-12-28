Події

11:53 28.12.2022

На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

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На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

На території Вишгородського району Київської області в середу, 28 грудня, відбуваються навчання для саперів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів району просять зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Теги: #київська_область #сапери

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