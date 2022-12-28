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08:22 28.12.2022

У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

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У Луганській області РФ розпочала примусову паспортизацію дітей

Окупована влада Луганської області розпочала примусову паспортизацію дітей, які не досягли 14 років, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, "у кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду".

 

 

 

Теги: #діти #луганська #паспортизація

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