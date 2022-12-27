Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Президент України Володимир Зеленський анонсував послання Верховній Раді про зовнішній та внутрішній стан України

"Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні Верховній Раді про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "цей тиждень для України буде важливим з політичного погляду. Ми заходимо наступного року і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей".

"Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це завдання найближчим часом. І не лише для держави, а й для кожного з нас", - сказав Зеленський.