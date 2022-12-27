Події

20:48 27.12.2022

Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

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Ситуація в енергосистемі покращилася, але високі ризики повторних ударів РФ до нового року

Україні вдалося збільшити генерувальну потужність і значно відновити пошкоджені обстрілами лінії електропередач після останніх повітряних атак РФ, але ситуація в енергосистемі ще складна і дуже висока загроза повторних ударів ворога, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми сьогодні бачимо, що система вже набагато краще працює. Але питання, коли будуть удари, якими вони будуть і чи будуть взагалі. Хоча є відчуття, що росіяни таки завдадуть нам ударів перед новим роком. Усе залежатиме передусім від наших Повітряних сил", – сказав Галущенко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Як повідомлялося, Україна пережила вже дев'ять хвиль масованих ракетних ударів, остання з яких сталася 16 грудня, і 12 атак БПЛА російських агресорів, унаслідок чого, зокрема, у Києві більше ніж добу через пошкодження енергосистеми не працювало метро, а відключення електрики для побутових споживачів тривало по 12 і більше годин.

Теги: #енергетика #електроенергія

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