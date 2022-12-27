Події

20:09 27.12.2022

Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

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Комендантська година на Одещині в новорічну ніч залишиться без змін

Комендантська година у новорічну ніч на Одещині залишиться без змін і триватиме з 23:00 до 05:00, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко.

"Закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі. Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23:00 до 5:00 ранку", - сказав Марченко у відеозверненні у вівторок.

Він зазначив, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах у найважчих умовах борються за Україну, і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги.

 

Теги: #новий_рік #одеська_область #комендантська_година

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