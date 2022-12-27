Поліція затримала двох "ворів у законі" за організацію та участь у "сходках"

Правоохоронці затримали двох "ворів у законі", "Умку" та "Лашу Свана", які є підозрюваними у справі про поширення злочинного впливу, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Правоохоронці встановили всі сфери їхньої діяльності та зв’язки. "Вори в законі", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих сходок за участю представників криміналітету. На "зібраннях" вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого злодійського общака на "святкові потреби" криміналітету та "ворів в законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими "повноваженнями" лідера ОЗГ - збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зібрані поліцейськими спільно з прокурорами докази стали підставою для затримання "ворів у законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван" у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинних зборах.

Досудове розслідування у справі про поширення "ворами у законі" злочинного впливу завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокурори готують клопотання до суду щодо обрання затриманим лідерам "верхівки" злочинного світу запобіжного заходу. Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "вор у законі" з 1995 року, отримали свої "звання" від топпредставників російського кримінального світу.