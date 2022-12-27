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14:34 27.12.2022

70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

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70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

 Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив про знищення українськими силами протиповітряної оборони 70 із 250 безпілотних літальних апаратів ударного типу "Шахед", які Іран поставив РФ за останній місяць, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"Упродовж останніх двох тижнів Росія атакувала територію України безпілотниками ударного типу - "Шахед-131" та "Шахед-136" з другої партії іранських дронів - близько двох із половиною сотень, що отримала. До семи десятків безпілотників, які Росія використовувала для нанесення ударів по нашій критичній інфраструктурі, українськими ППО уже знищено", - сказав Ігнат.

За даними начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, відповідно до підписаного влітку контракту РФ придбала в Ірану 1700 так званих вибухових безпілотників "Шахед", які постачаються траншами. До теперішнього часу РФ запустила близько 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту та по електростанціях, опорах ліній електропередач та електропідстанціях. При цьому, зазначив голова ГУР, більшість ударних дронів збиваються до того, як досягають своїх цілей.

За словами Буданова, в Ірані вартість виробництва такого безпілотника становить близько $7 тис. за одиницю, хоча неясно, скільки Іран насправді бере з РФ за цю зброю.

 

Теги: #війна #дрони #пс_зсу

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