Події

08:46 27.12.2022

За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

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За добу ворог втратив 620 одиниць особового складу, а від початку війни – 103220 людей

Минулої доби ЗС України ліквідували 620 одиниць особового складу російського агресора, а від початку війни втрати ворога склали 103220 осіб, повідомляє у вівторок Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали: особового складу – близько 103220 (+620) осіб ліквідовано, танків – 3016 (+0) од., бойових броньованих машин – 6024 (+7) од., артилерійських систем – 1998 (+2) од,  РСЗВ – 418 (+0) од., засоби ППО ‒ 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+ 0), крилаті ракети – 653 (+0), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од., спеціальна техніка – 179 (+1)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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