Події

07:50 27.12.2022

У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

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У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади, внаслідок чого у Нікополі пошкоджено приватні будинки та лінія електропередачі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Цієї ночі російські окупаційні війська п'ять разів вдарили по Нікопольщині з "Градів" і важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли в три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли", - написав голова ОВА в телеграмі.

"У Нікополі понівечено кілька приватних будинків та кілька господарських будівель. Розбито лінію електропередачі", - зазначив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків, 2 газопроводи та електромережу, парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки ударів з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікопольська

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