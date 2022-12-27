Події

07:29 27.12.2022

Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

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Президент Сербії привів армію у стан найвищого ступеня бойової готовності

Президент Сербії та головнокомандувач сербської армії Олександр Вучич розпорядився, щоб сербська армія була приведена у стан найвищої бойової готовності, повідомив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

"Президент Сербії як головнокомандувач (...) наказав, щоб сербська армія була у найвищій мірі бойової готовності - готовності до застосування військової сили, тобто збройного потенціалу сербської армії", - сказав Вучевич сербському державному агентству "Танюг".

За його словами, "це піднімає нас на вищий рівень готовності до дій, які здійснює сербська армія, зберігаючи територіальну цілісність та суверенітет Сербії, захищаючи всіх громадян Сербії та запобігаючи погрому та терору проти сербів, де б вони не жили".

 

 

Теги: #президент #армія #сербія #готовність

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