Події

21:02 26.12.2022

Відключення світла у Києві триває через перевантаження вузлів і зношуваність автоматики

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Відключення світла у Києві триває через перевантаження вузлів і зношуваність автоматики

Безперебійне енергопостачання споживачів у Києві на вихідних вдалося забезпечити завдяки зниженому навантаженню на мережу та сприятливим погодним умовам, відновлення пошкоджених обстрілами вузлів триває, повідомив генеральний директор електропостачальної компанії "Yasno" Сергій Коваленко.

"Вихідні здебільшого зі світлом були ще завдяки тому, що нам допомагала погода і потреба в споживанні була десь на 10-15% менша, ніж у четвер-п'ятницю. Але поки йтимуть ремонти, екстрені відключення триватимуть. На жаль , ще ні генерація, ні мережі не дозволяють перейти до чітких графіків", - написав Коваленко у фейсбуці у понеділок увечері.

Він наголосив, що після останніх обстрілів на правому березі Києва з'явилися гостродефіцитні вузли передачі електроенергії, сукупна пропускна спроможність яких становить понад половину споживання усієї столиці. "Саме стільки ж до п'ятниці недоотримували жителі правого берега. Через високе споживання іноді навантаження на вузли досягало 100% - довелося відключати всі три групи правобережного та північного району міста. Наразі застосовані тимчасові обхідні схеми, які дозволили на вихідні суттєво знизити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дозволяють поки що повернутися до стабілізаційних графіків", - написав гендиректор "Yasno".

За словами Коваленка, "колеги з мереж фантастичними зусиллями змогли перерозподілити електроенергію, тому всі райони Києва мають періодичні постачання світла зараз". "Але важливо: ремонти тривають. Пошкоджені вузли все ще перебувають у відновлювальних роботах, їх також не можна вмикати в мережу", - наголосив він.

Гендиректор "Yasno" також назвав ще однією причиною частих відключень енергопостачання в українській столиці локальне зношування автоматики. Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перевантажень, спрацьовують запобіжники і відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають… Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях напруга, тому доводиться чекати на наступну подачу електроенергії", - написав Коваленко.

 

 

 

Теги: #київ #енергопостачання

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