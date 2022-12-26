Іще дев'ять суден "зернової ініціативи" вийшли з портів "Великої Одеси" у вихідні

Порти "Великої Одеси" минулої суботи та неділі відправили 390 тис. тонн агропродукції в межах "зернової ініціативи", повідомило Міністерство інфраструктури України.

"За останні два дні з портів "Великої Одеси" вийшли дев'ять суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION із 45 тис. тонн олії для Індії", - зазначило міністерство.

У відомстві повідомили, що в портах, задіяних у "зерновій ініціативі", під обробленням перебувають 24 судна. На них завантажують понад 860 тисяч тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" також рухаються три судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

Водночас у Босфорі своєї черги на інспекцію СКЦ очікують 99 суден, з яких 72 - на захід до портів під завантаження, 27 - уже з українською агропродукцією.

"Мета Росії - сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до трьох, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше)", - пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

За його словами, за такого алгоритму перевірка одного судна займає від чотирьох годин, що зумовлює збільшення черги та одночасно мільйонні збитки для вантажовласників через простої.

За інформацією Міністерства інфраструктури, станом на 25 грудня інспекційна група №3 не провела жодної інспекції, внаслідок чого за день відбулися лише шість інспекцій із десяти запланованих.

У відомстві зазначили, що для безперервного руху зерновим коридором мають проходити щонайменше 12 інспекцій за добу.

Загалом із 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.