Події

19:32 26.12.2022

Іще дев'ять суден "зернової ініціативи" вийшли з портів "Великої Одеси" у вихідні

2 хв читати
Іще дев'ять суден "зернової ініціативи" вийшли з портів "Великої Одеси" у вихідні

Порти "Великої Одеси" минулої суботи та неділі відправили 390 тис. тонн агропродукції в межах "зернової ініціативи", повідомило Міністерство інфраструктури України.

"За останні два дні з портів "Великої Одеси" вийшли дев'ять суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION із 45 тис. тонн олії для Індії", - зазначило міністерство.

У відомстві повідомили, що в портах, задіяних у "зерновій ініціативі", під обробленням перебувають 24 судна. На них завантажують понад 860 тисяч тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" також рухаються три судна під завантаження 93 тис. тонн агропродукції.

Водночас у Босфорі своєї черги на інспекцію СКЦ очікують 99 суден, з яких 72 - на захід до портів під завантаження, 27 - уже з українською агропродукцією.

"Мета Росії - сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до трьох, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше)", - пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

За його словами, за такого алгоритму перевірка одного судна займає від чотирьох годин, що зумовлює збільшення черги та одночасно мільйонні збитки для вантажовласників через простої.

За інформацією Міністерства інфраструктури, станом на 25 грудня інспекційна група №3 не провела жодної інспекції, внаслідок чого за день відбулися лише шість інспекцій із десяти запланованих.

У відомстві зазначили, що для безперервного руху зерновим коридором мають проходити щонайменше 12 інспекцій за добу.

Загалом із 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Теги: #зерно #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 21.12.2022
Україна з початку повномасштабної війни експортувала майже 36 млн тонн сільгосппродукції

Україна з початку повномасштабної війни експортувала майже 36 млн тонн сільгосппродукції

11:39 16.12.2022
Як вирішити конфлікт інтересів між агровиробниками та постачальниками послуг логістики, що загрожує банкрутством агросектору та втратою світових ринків зерна?

Як вирішити конфлікт інтересів між агровиробниками та постачальниками послуг логістики, що загрожує банкрутством агросектору та втратою світових ринків зерна?

21:26 12.12.2022
"Укрзалізниця" не може за допомогою демпінгу "збити" ціни на перевезення зернових

"Укрзалізниця" не може за допомогою демпінгу "збити" ціни на перевезення зернових

18:59 11.12.2022
Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення зернового коридору

16:44 09.12.2022
Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

16:14 07.12.2022
Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

Директор Центру досліджень енергетики: Заяви про експорт Україною електроенергії - пряма брехня

05:32 04.12.2022
В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

15:08 01.12.2022
Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

18:13 29.11.2022
Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

Велика Британія виділяє 5 млн фунтів на "Зерно з України"

10:45 29.11.2022
ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Сили оборони завдали ударів по семи місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

Відключення світла у Києві триває через перевантаження вузлів і зношуваність автоматики

Україна має гарні перспективи у питанні позбавлення РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключення її з ООН загалом

У США розробили спеціальний план, щоб підготувати батарею ЗРК Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за 6 місяців

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Херсонський журналіст та режисер Антон Коломієць загинув під час боїв з окупантами на бахмутському напрямку

Зеленський призначив послів України в Аргентині та Нігерії

Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою - МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА