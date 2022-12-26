Події

18:09 26.12.2022

Мінсоцполітики відкрило "Пункт незламності" у своїй адмінбудівлі

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Мінсоцполітики відкрило "Пункт незламності" у своїй адмінбудівлі

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович узяла участь у відкритті Пункту незламності у будівлі міністерства у Києві на вул. Еспланадній, 8/10, повідомляє пресслужба відомства у понеділок.

"При аварійних відключеннях вулицю огортає темрява, тому ми створили невеличкий простір світла і тепла. Сюди може зайти кожен, щоб зігрітися, скористатися супутниковим інтернетом для зв‘язку з рідними та просто перепочити в затишку", - зазначила Жолнович.

У міністерстві повідомили, що раніше вжили заходів щодо забезпечення роботи установи в умовах аварійних відключень електроенергії та зв'язку. Це дало змогу відкрити приміщення для відвідувачів з 10:00 до 20:00.

Як зазначається у повідомленні, Пункт незламності під назвою "Теплиця" відкрито Мінсоцполітики у співпраці з Благодійним фондом "Солом'янські котики", який організаційно забезпечує роботу пункту. "Теплиця" - автономний острівок безпеки на випадок тривалих відключень. Одна вже працює у Солом’янському районі… У "Теплиці" в Мінсоцполітики теж позмінно перебувають волонтери фонду", - розповів виконавчий директор фонду Андрій Єрофєєв.

Теги: #мінсоцполітики #пункти_незламності

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