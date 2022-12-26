Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, проте використання ракет не можна порівняти з їх випуском на підприємствах, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Промисловість (ракетна - ІФ-У), на жаль, працює. Ті самі "Іскандери" та "Калібри", і Х-101, а це ті ракети, які переважно загрожують на великих відстанях і є високоточною зброєю, власне промисловість на ці ракети ще працює. Так, вони не можуть виготовляти їх такими темпами, якими окупанти обстрілюють. Тобто використання ракет не можна порівняти з їх випуском на підприємствах. Саме тому і тане цифра кількості можливих ракетних обстрілів", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Водночас він наголосив, що "розслаблятися не варто, оскільки РФ ще має потужний потенціал, бойову авіацію".