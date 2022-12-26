Росіянам не вдалося завдати удару по Лиману з боку Луганського напрямку - голова ОВА

Контрнаступальні дії сил оборони України завадили російським окупаційним військам завдати удару по місту Лиман (Донецька область) з боку Луганського напрямку, повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Такі плани були (у росіян - ІФ-У), але завдяки українському командуванню, яке розуміло плани, бачило всю мапу військових подій, саме ті контрнаступальні дії сил оборони України завадили російським окупаційним військам привести в дію свої плани. Зараз вони все одно стягують резерви, але контрнаступу у них на цей час не вийшло", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.