Херсонщину за добу обстріляли 33 рази, обласний центр – 7 разів

Російські окупаційні війська минулої доби 33 рази обстріляли територію Херсонщини, 7 разів – обласний центр, повідомляє Херсонська міська рада в телеграм-каналі в понеділок.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області постраждали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сім разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби мирні люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.