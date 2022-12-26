Події

09:55 26.12.2022

Херсонщину за добу обстріляли 33 рази, обласний центр – 7 разів

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Херсонщину за добу обстріляли 33 рази, обласний центр – 7 разів

Російські окупаційні війська минулої доби 33 рази обстріляли територію Херсонщини, 7 разів – обласний центр, повідомляє Херсонська міська рада в телеграм-каналі в понеділок.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області постраждали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сім разів ворог атакував обласний центр. Поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби мирні люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Теги: #херсонщина #обстріли

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