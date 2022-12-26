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09:13 26.12.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 550 військових, 5 танків та 5 артсистем – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 550 військових, 5 танків та 5 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 550 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 26 грудня, сягнули близько 102 тис. 600 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.12 орієнтовно сягнули: особового складу – близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано, танків – 3016 (+5) од., бойових броньованих машин – 6016 (+7), артилерійських систем1996 (+5) од., РСЗВ – 418 (+0) од., засобів ППО ‒ 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1), крилатих ракет – 653 (+0), кораблів/катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од., спеціальної техніки – 178 (+0)", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на куп'янському, авдіївському та бахмутському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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