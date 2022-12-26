Події

08:51 26.12.2022

Сильні снігопади в Японії призвели до загибелі 17 людей, понад 90 постраждали

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Сильні снігопади в Японії призвели до загибелі 17 людей, понад 90 постраждали

Сильні снігопади в Японії стали причиною загибелі за останні дні 17 людей, а ще 93 людей постраждали, повідомляє в понеділок Associated Press Із посиланням на дані японського Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами.

Потужні снігопади почалися півночі Японії минулого тижня. В результаті влада скасувала десятки авіарейсів та відправлень поїздів, на дорогах застрягли сотні автомобілів, у роботі служб доставки сталися збої. Однак автобусне сполучення на півночі країни здебільшого повернулося до норми.

За даними синоптиків, у північно-східній частині Японії снігу випало втричі більше за середню норму.

Різдвяного ранку рясний сніг, що скупчився на лінії електропередачі, залишив без електрики близько 20 тис. будинків на острові Хоккайдо. Однак напередодні подання електрики вдалося відновити в більшості постраждалих районів.

 

 

Теги: #японія #жертви #снігопади

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