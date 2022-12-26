У Росії анонсували посилення своїх військ в Україні розрахунками систем ППО С-300В

Нові позиційні райони освоюють розрахунки зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300В, захищаючи російські військові угруповання від ракетних та авіаційних ударів збройних сил України.

"У нових позиційних районах на бойовому чергуванні цілодобово продовжують нести службу підрозділи ППО Західного військового округу (ЗВО)", - йдеться у повідомленні.

С-300В оснащується кількома типами ракет. Радіолокаційна станція ЗРС здійснює контроль повітряної обстановки в радіусі кількох сотень кілометрів. За інформацією відомства, їхні цілі в Україні – балістичні та аеродинамічні цілі. Зокрема, ракети "Точка-У", споряджені тротилом або гексогеном, цвяхами та підшипниками, безпілотники-камікадзе. У багатоканальної станції на супроводі можуть бути до 12 повітряних цілей. Вага кожного контейнера разом із ракетою близько 4 тонн. Техніка мобільна, вона на гусеничному ходу, і за день змінює кілька локацій, йдеться у повідомленні.

ЗРС С-300В (концерн ПКО "Алмаз - Антей") призначені для протиповітряної оборони військових угруповань від ударів крилатих ракет, аеробалістичних та балістичних ракет, а також літаків тактичної та стратегічної авіації, бойових гелікоптерів у складній повітряній та перешкодовій обстановці.