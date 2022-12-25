Кількість військових злочинів, зареєстрованих з початку деокупаційних заходів на Харківщині, перевищила 4 тисячі - поліція

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 035,2 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 035,2 га. Вилучено 26 908 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 588", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 4 006 військових злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 583) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 364 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За минулу добу правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили понад 3,5 тис. машин.

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 80 осіб.