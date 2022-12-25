Події

11:30 25.12.2022

Кількість військових злочинів, зареєстрованих з початку деокупаційних заходів на Харківщині, перевищила 4 тисячі - поліція

1 хв читати
Кількість військових злочинів, зареєстрованих з початку деокупаційних заходів на Харківщині, перевищила 4 тисячі - поліція

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 035,2 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 035,2 га. Вилучено 26 908 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 588", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 4 006 військових злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 583) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 364 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За минулу добу правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили понад 3,5 тис. машин.

За підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і в проведенні пропагандистської діяльності в територіальні підрозділи поліції були доставлені для перевірки 80 осіб.

Теги: #поліція #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 25.12.2022
За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині 1 загиблий, 1 постраждала від ворожих обстрілів - Синєгубов

17:15 24.12.2022
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

13:24 24.12.2022
Четверо окупантів, які катували учасників АТО в Боровій, засуджені до 11 років в'язниці

Четверо окупантів, які катували учасників АТО в Боровій, засуджені до 11 років в'язниці

10:55 24.12.2022
За добу на Харківщині постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - голова ОВА

За добу на Харківщині постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - голова ОВА

07:34 24.12.2022
Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

09:14 23.12.2022
За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

19:15 22.12.2022
У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

08:55 22.12.2022
За добу на звільнених територіях Харківщини зареєстровано ще 32 воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації

За добу на звільнених територіях Харківщини зареєстровано ще 32 воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації

08:50 22.12.2022
За добу на Харківщині двоє людей постраждали від залишених ворогами мін і боєприпасів

За добу на Харківщині двоє людей постраждали від залишених ворогами мін і боєприпасів

07:31 22.12.2022
Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для її знищення

Директор Палацу культури у Боровій під час окупації складав списки української літератури для її знищення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Окупанти впровадили комендантську годину у Василівці, працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють покидати житло

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

ОСТАННЄ

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн у різдвяному зверненні: Це був рік солідарності з українцями

Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Росія знизила швидкість просування військ в районі Бахмута - ISW

Ворог обстріляв із важкої артилерії Нікополь

У Донецькій області у результаті ворожих обстрілів поранено сім місцевих жителів

ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

У храмах Київщини планується організувати "пункти незламності"

В Україні розсекретили нову схему шахраїв із виманювання грошей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА