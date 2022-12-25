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11:06 25.12.2022

Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

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Окупанти минулої доби 71 раз обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів - голова ОВА

Російські окупанти за минулу добу 71 раз обстріляли територію Херсонської області, вели вогонь з артилерії, реактивних систем залпового вогню і мінометів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ і мінометів", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що Херсон 41 раз був обстріляний окупантами. "Масованим вогнем загарбники накрили центр Херсона - загинули мирні люди, зруйновані цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - наголосив голова ОВА.

Янушевич також зазначив, що за минулу добу в Херсонській області російська армія вбила 16 осіб, серед них 3 працівники ДСНС, які загинули під час проведення робіт із розмінування територій в Бериславському районі.

"Ще 64 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/2722

Теги: #війна #обстріли #херсонська_область

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