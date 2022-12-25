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10:46 25.12.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 620 військових, 5 танків і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 620 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 25 грудня, - близько 102 тис.050 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.12 орієнтовно становлять особового складу ‒ близько 102 050 (+620) людини ліквідовано, танків ‒ 3011 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од, артилерійських систем – 1991 (+3) од, РСЗВ – 418 (+0) од, засоби ППО ‒ 212 (+0) од, літаків - 283 (+0) од, вертольотів – 267 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0), крилаті ракети ‒ 653 (+0), кораблі /катери ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4635 (+8) од, спеціальна техніка ‒ 178 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #війна

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