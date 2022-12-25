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07:35 25.12.2022

В Україні розсекретили нову схему шахраїв із виманювання грошей

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В Україні розсекретили нову схему шахраїв із виманювання грошей

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України повідомляє про винахід шахраями нової схеми з виманювання грошей, які пропонують користувачам мобільного зв'язку "переключити" їх на іншу "вишку" і тим самим забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла, повідомляє пресслужба ЦПД.

"На фоні наявних проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову "схему" для виманювання грошей. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього на телефон "жертви" приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних застосунків банків, соцмереж.

У Центрі закликають українців не передавати особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам та оприлюднили номери гарячих ліній операторів – Київстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

 

 

 

Теги: #шахраї #мобільний_звязок

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