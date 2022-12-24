Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 14 одиниць

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 14 одиниць, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводні та 2 підводні ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може досягати 24", - йдеться в повідомленні.

У командуванні припускають, що ворог, ймовірно, готується до завдання ракетних ударів і закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.