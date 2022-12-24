Події

17:15 24.12.2022

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

Харківська облрада на сесії в суботу присвоїла звання почесного громадянина області командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському.

"Всі фракції підтримали ініціативу і проголосували за присвоєння звання Почесного громадянина Харківської області командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковнику, Герою України Олександру Сирському", - написала голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, восени цього року Сирський керував операцією, внаслідок якої була звільнена велика частина територій Харківської області, захоплених окупантами.

Теги: #харківська_область #сирський #почесний_громадянин

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