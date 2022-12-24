Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

Харківська облрада на сесії в суботу присвоїла звання почесного громадянина області командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському.

"Всі фракції підтримали ініціативу і проголосували за присвоєння звання Почесного громадянина Харківської області командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковнику, Герою України Олександру Сирському", - написала голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, восени цього року Сирський керував операцією, внаслідок якої була звільнена велика частина територій Харківської області, захоплених окупантами.