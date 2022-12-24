Події

14:14 24.12.2022

Найближчі дні в Україні очікуються теплими, але дощовими, місцями туман

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Найближчі дні в Україні очікуються теплими, але дощовими, місцями туман

Дощ очікується в Україні в неділю, 25 грудня, в Карпатах і північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних і південно-східних, вдень у більшості західних областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, без суттєвих опадів. Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та місцями в південній частині країни вдень до 8° тепла.

У Києві 25 грудня очікується дощ із мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 25 грудня найвища температура вдень була + 8,2°C у 2014 р., найнижча вночі -21,0 °C у 1969 р.

У понеділок, 26 грудня, вночі на Лівобережжі країни, а вдень у південно-східних та західних областях також очікується дощ, на північному сході та сході - з мокрим снігом. На решті територій - без суттєвих опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північний з переходом на південно-східний 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, в Карпатському регіоні 4-9° тепла; в південній частині країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

У Києві 26 грудня без суттєвих опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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