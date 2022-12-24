Події

13:18 24.12.2022

У Чорному морі на бойовому чергуванні три носії "калібрів" окупантів - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі на бойовому чергуванні три носії "калібрів" окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 кораблів російських окупантів, з них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Військово-Морських сил Збройних сил України у Facebook у суботу.

В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

У Середземному морі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 72 ракети.

За минулу добу в інтересах РФ прохід по окупованій Керч-Єнікальській протоці здійснили у бік Азовського моря 30 суден (з них 2 судна рухалися з протоки Босфор), у бік Чорного моря – 25 суден (з них 10 у напрямку протоки Босфор).

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (ais), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Теги: #чорне_море #калібр

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