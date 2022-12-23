Зеленський – енергетикам: Ви всі захисники України, адже відновлюєте постачання енергії після ракетних ударів російських терористів

З нагоди Дня енергетика президент України Володимир Зеленський зустрівся із працівниками енергетичної галузі та вручив їм державні нагороди, повідомляє його пресслужба.

Урочиста церемонія відбулася у Білому залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

Звертаючись до енергетиків, Глава держави наголосив, що всі вони – захисники України, адже поновлюють постачання енергії після ракетних ударів з боку російських терористів.

"Захисники й захисниці нашого життя, людей, держави, нашого суспільства, економіки й загалом, упевнений, нашого майбутнього. Для мене честь бачити сьогодні вас тут, у Маріїнському палаці, й відзначати державними нагородами з нагоди Дня енергетика. Я вітаю всіх вас, усіх українських енергетиків із професійним святом!", - сказав президент, наголосивши, що українські працівники енергетичної галузі серед тих, хто своєю увагою та сумлінністю забезпечує майбутню перемогу України.

" Я хочу, щоб у нашій державі завжди пам’ятали й шанували тих, хто загинув під час цієї війни, воюючи й працюючи заради блага кожного й кожної в Україні", – додав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять працівників енергетичної галузі, чиє життя забрала війна.

Глава держави наголосив, що наступний рік буде вирішальним у житті Української держави.

"Те, як він мине, які результати ми здобудемо, багато в чому справді залежить від того, як ми з вами пройдемо цю зиму, як ми її проживемо. Безпосередньо це стосується нашої енергетики", – зазначив він.

Він висловив подяку всім, хто працює щодо забезпечення роботи енергетичної системи України, хто повертає стабільність українській енергетиці після російських ударів ракетами та дронами та привітав присутніх і в їхній особі – усіх працівників енергетичної галузі України та їх сім'ї з професійним днем та святами, побажавши здоров'я та перемоги України

Зеленський також вручив енергетикам і членам родин загиблих працівників галузі державні нагороди та почесні звання "Заслужений енергетик України", присвоєні за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку.