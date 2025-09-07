Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) із професійним святом.

"Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх. Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів. Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання", - написав він у Телеграмі.

"Вітаю з Днем воєнної розвідки України!" - написав президент.