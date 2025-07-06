Інтерфакс-Україна
Події
10:55 06.07.2025

Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

1 хв читати
Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

 Президент Володимир Зеленський привітав військових воєнно-морських сил Збройних сил України з професійним святом.

"Воїни Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави. Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!", - сказано в його телеграмі.

Президент підкреслив, що російського десанту не було й не буде в Одесі. "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу", - наголосив він.

Теги: #військово_морські_сили #вітання #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 06.07.2025
"Україна – морська держава": Сирський привітав військових ВМС з професійним святом

"Україна – морська держава": Сирський привітав військових ВМС з професійним святом

02:57 06.07.2025
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

22:40 05.07.2025
Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

Зеленський: Швеція надає Україні новий пакет оборонної підтримки

21:28 05.07.2025
Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

21:17 05.07.2025
Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

09:58 05.07.2025
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

19:56 04.07.2025
Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

19:55 04.07.2025
Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

17:38 04.07.2025
Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Жіноча мобілізація не планувалась і не планується, Арестович працює в інтересах РФ

У Техасі кількість жертв повені перевищила 50

Окупанти знову атакували Полтавщину, спалахнула пожежа в приватному домоволодінні - ОВА

На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

Ворог атакував рятувальників в Харкові та Херсоні під час робіт на місці обстрілів - ДСНС

В Україні на 90 днів подовжать воєнний стан і мобілізацію - нардеп

Сили оборони знешкодили 117 з 157-ти ударних безпілотників – Повітряні сили

Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА