Зеленський в день ВМС: "Москва" пішла на дно, Зміїний під контролем, а "зерновий коридор" підтримує продовольчу безпеку світу

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент Володимир Зеленський привітав військових воєнно-морських сил Збройних сил України з професійним святом.

"Воїни Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави. Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!", - сказано в його телеграмі.

Президент підкреслив, що російського десанту не було й не буде в Одесі. "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу", - наголосив він.