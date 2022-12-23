Ситуація з електроенергією у Києві залишається складною, у місті діють екстрені графіки відключення електрики – Кличко

Ситуація з електроенергією в країні та Києві, зокрема, залишається складною, у місті діють екстрені графіки відключень електрики, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Насамперед електроенергією забезпечують об'єкти критичної інфраструктури, медичні установи, пологові будинки, військові шпиталі", - написав Кличко у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, водопостачання у столиці здійснюється у штатному режимі.

"Стабілізували і теплопостачання. За винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії. І ми працюємо над тим, щоб залучити генератори, щоб заживити максимальну кількість котелень", - підсумував Кличко.