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19:06 23.12.2022

Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

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Візит Зеленського до США продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери

Візит президента України Володимира Зеленського до США чітко продемонстрував, що США та Україна є стратегічними партнерами, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це історичний, дуже своєчасний і потужний візит, який дуже чітко продемонстрував, що США та Україна – стратегічні партнери. Рівень наших відносин такий, якого ніколи раніше не було. Особисті відносини та повага між президентами справді є безпрецедентними", - заявив Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також зазначив, що найважливішим у промові Зеленського в Конгресі був її дух, зокрема його промова була "просочена" духом перемоги.

"Найголовніше в промові президента України – це її дух. Те, що Україна вже 300 днів бореться і вже не лише захищає себе, але ми знаємо, що ми вже деокупуємо території. Мова була просякнута духом перемоги та її відчуттям. Були дуже чіткі меседжі, що необхідно для цієї перемоги. Безумовно, ми хочемо, щоб вона настала якнайшвидше. Ми хочемо, і ми впевнені, що це буде наша спільна перемога і, в першу чергу, з нашим головним стратегічним партнером – США", - сказав він.

Крім того, за словами голови ОП, у промові Зеленського дуже важливими були меседжі про те, що українці вже перемогли Росію у своїх почуттях та у своїх головах.

"Ми впевнені, що це сьогодні відбувається і з нашими європейськими партнерами", - наголосив він.

Як зазначив Єрмак, вкрай важливо для всієї української делегації було подякувати народу США, адже увага до візиту президента України була безпрецедентною.

"Прості жителі Вашингтона стояли на вулицях, бачили український прапор на автомобілі президента, вони знімали відео. Думаю, якби у президента було 5-10 хвилин... Це сотні тисяч людей, які його вітали, передавали свою повагу до героїчної української нації та наших військовим", - розповів Єрмак.

"Весь світ бачив, скільки разів вставали члени Конгресу та аплодували нашому президенту, Україні та її народу. Думаю, це дуже показово. Багато хто говорив, що такого не було ще ніколи. І це є дуже потужним сигналом для подальшої стратегічної співпраці та віри, і впевненості у нашій перемозі", - резюмував він.

 

 

Теги: #сша #президент #виступ

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