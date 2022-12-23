Події

18:40 23.12.2022

Болгарія розпочала операцію з передачі військової допомоги в Україну

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Болгарія розпочала операцію з передачі військової допомоги в Україну

 У п'ятницю, 23 грудня, стартувала логістична операція з надсилання військової та військово-технічної допомоги в Україну, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Болгарії.

"Відсьогодні здійснюватиметься логістична операція, у рамках якої схвалену Народними зборами допомогу буде надіслано в Україну", - заявила заступник міністра оборони Катерина Граматикова.

У свою чергу начальник оборони країни адмірал Еміль Ефтимов зазначив, що перебіг переговорів або надання військової допомоги має залишатися конфіденційним.

"Дізналися висновки про перебіг бойових дій в Україні – не лише на основі застосованої тактики та техніки, а й системи матеріально-технічного забезпечення, стану та можливостей ОПК як у нашій країні, так і у союзників по НАТО та ЄС. На цій основі ми запропонували певний набір озброєння і техніки", – розповів він.

Теги: #болгарія #військова_допомога

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