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15:58 23.12.2022

У Волинській області відкрито Ситуаційний центр Держприкордонслужби

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У Волинській області відкрито Ситуаційний центр Держприкордонслужби

 Прикордонники Волинського загону в п'ятницю представили оновлений Ситуаційний центр, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Ділянка відповідальності прикордонного загону становить майже 450 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю. Безпосередньо через Ситуаційний центр здійснюється збір інформації щодо ситуації на тому чи іншому напрямку. Центр обладнано сучасними засобами комп'ютерної та спеціальної техніки, яка дає можливість приймати та обробляти інформацію, що надходить із різних джерел. Тут встановлено нову відеосистему, за допомогою якої персонал центру може вести віддалений онлайн-моніторинг зображень з камер, розміщених безпосередньо на лінії кордону, у пунктах пропуску та прикордонних підрозділах", - йдеться в повідомленні.

На українсько-білоруській ділянці встановлено камери відеоспостереження, зокрема й тепловізійні, які дають змогу спостерігати за лінією кордону в темну пору доби, а також виявляти різноманітні об'єкти на далеких відстанях.

"Завдяки цій системі ми зможемо своєчасно реагувати на будь-які провокаційні дії з боку суміжної держави, спроби незаконного перетину кордону ворожими елементами, а також здійснювати дистанційний контроль за діями підпорядкованих підрозділів", – зазначив начальник прикордонного загону Сергій Лозінський.

Крім того, у центрі обладнано дві кімнати для відпочинку персоналу зміни оперативно-чергової служби, яка чергує протягом доби.

На облаштування центру витрачено близько 2 млн грн, йдеться в повідомленні.

Теги: #держприкордонслужба #волинська_область

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