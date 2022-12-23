Події

15:37 23.12.2022

Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

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Зеленський доручив МЗС підготувати проєкт змін до закону про дипломатичну службу

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проєкт змін до закону України про дипломатичну службу.

"Я доручаю Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проєкт змін до закону України про дипломатичну службу. Має бути оновлено систему роботи посольств", - сказав Зеленський на конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі" в п'ятницю.

Президент наголосив, що підхід до формування посольства має бути змінений, адже послу "потрібен вплив на формування команди посольства".

"Звісно, буде виправлено і несправедливості у фінансуванні роботи наших представництв, зокрема в Африці", - наголосив Зеленський.

Теги: #мзс #зеленський

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