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13:56 23.12.2022

Київ відкрив 52 нових пункти обігріву, тепер їх 532 - Кличко

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Київ відкрив 52 нових пункти обігріву, тепер їх 532 - Кличко

У Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах столиці відкрили 52 нових пункти обігріву, оснащених генераторами та іншим необхідним обладнанням, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм-каналі у п'ятницю.

"52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках, ми відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах", - написав він у телеграмі.

За даними мера столиці, тепер у Києві "функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 - облаштовані палатки ДСНС). Також долучається бізнес - додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці".

Як зазначив Кличко, ситуація з електроенергією залишається складною. "Днями ми отримали гуманітарну допомогу від міста Рига - 49 генераторів та теплові гармати, що, зокрема, пішли на дооснащення пунктів обігріву. А також отримали 9 потужних генераторів від данського міста-побратима Києва Оденсе. Їх встановимо в котельнях столиці", - нагадав мер.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1710?fbclid=IwAR3uqRrLTqWmOc8ne7XZ4w09kO6S261drMlRAjIpWMZDC-cc7FwnHtQSW8g

Теги: #кличко #київ #пункти_обігріву

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