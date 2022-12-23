Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в п'ятницю загинули двоє людей

Унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсону у п'ятницю вранці загинули двоє місцевих жителів, пошкоджено будинки та об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Уранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсону загинуло двоє місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

У прокуратурі повідомляють, що за попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Для належного розслідування воєнних злочинів проводяться необхідні слідчі дії, на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти.

"Обстріли міста не вщухають", - зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/8345?single