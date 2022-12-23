ЄК скерує на відновлення зруйнованих в Україні шкіл 66 млн євро

Європейська комісія (ЄК) виділила Україні 66 млн євро на реконструкцію та відновлення постраждалих від російської агресії шкіл, повідомила заступниця генерального директора з політики сусідства та переговорів про розширення Катарина Матернова.

"Європейська комісія виділила 66 мільйонів євро в український бюджет на реконструкцію та відновлення шкільних приміщень, які були пошкоджені під час жорстокої війни Росії проти України", - написала вона у своєму твіттері у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що ЄК та Україна уклали угоду про виділення 100 млн євро на відновлення зруйнованих росіянами під час війни в Україні шкіл.

Унаслідок російських ударів на сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 2 800 навчальних закладів.