Російська окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драмтеатр - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляє, що російські окупанти повністю знищили будівлю драматичного театру у зайнятому ними м. Маріуполі Донецької області.

"Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно чи це культурна пам'ятка чи просто надбання іншої культури", - написав Ткаченко у телеграмі у п'ятницю.

Міністр наголосив, що і драмтеатр, і сам Маріуполь стали символами війни.

"Війни проти української культури, яку росіяни ведуть багато століть. Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим", - підсумував він.