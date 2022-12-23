Події

09:14 23.12.2022

За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

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За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали по Харківській області ракетних та артилерійських ударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворожих обстрілів зазнали населені пункти, розташовані поблизу держкордону та лінії зіткнення Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського районів області.

"У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення четверо працівників райлікарні – троє чоловіків та одна жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю нема", – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок у Куп'янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа.

У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої в лісі підірвався 25-річний чоловік. Його госпіталізовано з пораненнями, стан оцінюють як середній.

Теги: #харківська_область #обстріли

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