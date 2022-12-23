Події

09:11 23.12.2022

До 867 зросла кількість поранених дітей унаслідок збройної агресії РФ в Україні

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До 867 зросла кількість поранених дітей унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Понад 867 дітей дістали поранень унаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1 317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 грудня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 450. Зросла кількість поранених - 867", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 80, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

22 грудня внаслідок обстрілу ворогом с. Магдалинівки Запорізької області дастлаи поранень двоє хлопчиків віком 3 та 15 років.

22 грудня через обстріл окупантами м. Марганця Дніпропетровської області травмовано 8-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 3 126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.

Теги: #діти #війна

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