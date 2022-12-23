Події

08:44 23.12.2022

Одна людина загинула та дві отримали поранення внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

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Одна людина загинула та дві отримали поранення внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула та двоє отримали поранення, внаслідок обстрілів Херсонської області за минулу добу 22 грудня, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ворог обстріляв Херсон 30 разів - цілився по житлових кварталах міста.

Янушевич уточнив, що ворожі снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

"Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 2 мешканці Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав глава ОВА.

 

 

 

Теги: #херсон #жертви #обстріли

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