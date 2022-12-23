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08:38 23.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок п'ятниці досягла 655 млн 971 тис. 169, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 674 тис. 928 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 100 млн 303 тис. 927 та 1 млн 90 тис. 14.

Індія - 44 млн 677 тис. 902 та 530 тис. 690.

Франція - 39 млн 278 тис. 897 та 162 тис. 35.

Бразилія - 36 млн 92 тис. 845 та 692 тис. 652.

Німеччина - 37 млн 177 тис. 845 та 160 тис. 611.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок п'ятниці склав 857,1. У США на 1 млн жителів померло 3 тис. 333 особи, в Індії - 377 у Франції - 2 тис. 455, у Бразилії - 3 тис. 216, у Німеччині - 1 тис. 915.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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